Maersk приостанавливает работу с терминалом в Борисполе на фоне атак по логистике
Maersk Украина приостанавливает работу с терминалом в Борисполе, оператором которого является BIT VANTAGE LLC. Клиенты, чьи импортные заявки еще не прибыли на терминал, находятся в пути или только планируются к отправке, просят обратиться к представителям интермодального отдела компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Maersk Украина.
В компании объяснили решение операционными причинами, не вдаваясь в подробности. Изменения касаются импортных заявок, еще не прибывших на терминал, находятся в пути или планируются к отправке.
Клиентам в Maersk рекомендуют обратиться к представителям интермодального отдела, чтобы получить дальнейшие инструкции по поводу таких отправлений.
Большой мультимодальный ("сухой") контейнерный терминал, расположенный в Борисполе, играет роль ключевого транспортно-логистического хаба для Киевской области и всей Центральной Украины.
Терминал используется глобальными операторами в качестве опорной площадки для аккумуляции, таможенного оформления, хранения и последующего распределения импортных и экспортных грузов клиентов в столичном регионе.
Датская группа AP Moller – Maersk – один из крупнейших в мире глобальных операторов морских контейнерных перевозок и встроенной логистики со штаб-квартирой в Копенгагене. Работает на Украине с 1993 года. Компания обеспечивает комплексные интермодальные перевозки ("от двери до двери") с использованием морских линий, железнодорожного и автомобильного транспорта и сухопутных терминалов.
Решение логистического гиганта было принято на фонеактивизации российских ударов по складским объектам и гражданской инфраструктуре Киевской области, в частности в Борисполе. Систематические обстрелы логистических хабов не только создают прямую угрозу сохранению грузов и жизни персонала, но и критически усложняют их международное страхование.
Напомним, это не первое решение Maersk об изменении работы с украинскими портовыми мощностями из-за ситуации безопасности. В июле компания временно приостановила сервис через Черноморский рыбный порт. Тогда в Maersk объяснили это ситуацией в Черном море, влияющей на операционную деятельность.