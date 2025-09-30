"Маємо запит від воїнів": Міноборони пообіцяло збільшити кількість зброї для ЗСУ

Він повідомив про нараду за участі виробників мін, під якої обговорювалися їхні потреби, а також проблеми, які потребують вирішення.

"Від воїнів маємо запит на велику кількість мін для стримування наступу противника, знищення його бронетехніки та живої сили. Зі свого боку Міністерство готове максимально сприяти виробникам у масштабуванні та розвитку виробництва", - наголосив Шмигаль.

Він додав, що поставив низку задач і найближчим часом очікує змін, які адаптують процеси виробництва до умов війни та стандартів союзників України.

Міністр також повідомив, що провів нараду, присвячену протиповітряній обороні українських підприємств ОПК. Він зауважив, що метою Міноборони є створення умов для їхньої максимально безпечної роботи.