"Есть запрос от воинов": Минобороны пообещало увеличить количество оружия для ВСУ

Он сообщил о совещании с участием производителей мин, во время которого обсуждались их потребности, а также проблемы, требующие решения.

"От воинов имеем запрос на большое количество мин для сдерживания наступления противника, уничтожения его бронетехники и живой силы. Со своей стороны Министерство готово максимально способствовать производителям в масштабировании и развитии производства", - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что поставил ряд задач и в ближайшее время ожидает изменений, которые адаптируют процессы производства к условиям войны и стандартам союзников Украины.

Министр также сообщил, что провел совещание, посвященное противовоздушной обороне украинских предприятий ОПК. Он отметил, что целью Минобороны является создание условий для их максимально безопасной работы.