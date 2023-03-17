Маємо воювати в Бахмуті, щоб врятувати життя, - голова МЗС

За його словами, найбільший попит на боєприпаси спостерігався у Бахмут. Так, українські військові утримують його вже понад сім місяців попри неодноразові спроби росіян захопити місто.

Голова МЗС заявив, що "емоційно дуже складно" через втрати, яких зазнає Україна.

Проте, за його словами, якби Бахмут впав, то наступними були б інші міста: "Тож, щоб там врятувати життя… ми маємо воювати в Бахмуті, скільки фізично зможемо".

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що оборона Бахмута закладає підґрунтя для подальшого контрнаступу українських бійців.

Додамо, що нещодавно президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, на якому вирішили утримувати Бахмут.

До того ж РБК-Україна розповідало, чому Україна продовжує оборону Бахмута попри застереження західних партнерів.

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