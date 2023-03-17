UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Маємо воювати в Бахмуті, щоб врятувати життя, - голова МЗС

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові мають воювати у Бахмуті стільки, скільки зможуть фізично. Адже якщо місто паде, наступними будуть й інші населені пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в інтерв'ю BBС Україна.

За його словами, найбільший попит на боєприпаси спостерігався у Бахмут. Так, українські військові утримують його вже понад сім місяців попри неодноразові спроби росіян захопити місто.

Голова МЗС заявив, що "емоційно дуже складно" через втрати, яких зазнає Україна.

Проте, за його словами, якби Бахмут впав, то наступними були б інші міста: "Тож, щоб там врятувати життя… ми маємо воювати в Бахмуті, скільки фізично зможемо".

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що оборона Бахмута закладає підґрунтя для подальшого контрнаступу українських бійців.

Додамо, що нещодавно президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, на якому вирішили утримувати Бахмут.

До того ж РБК-Україна розповідало, чому Україна продовжує оборону Бахмута попри застереження західних партнерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутДмитро КулебаМЗС України