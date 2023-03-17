Мы должны воевать в Бахмуте, чтобы спасти жизнь, - глава МИД

По его словам, самый большой спрос на боеприпасы наблюдался в Бахмуте. Так, украинские военные удерживают его уже более семи месяцев, несмотря на неоднократные попытки россиян захватить город.

Глава МИД заявил, что "эмоционально очень сложно" из-за потерь, которые несет Украина.

Однако, по его словам, если бы Бахмут упал, то следующими были бы другие города: "Итак, чтобы там спасти жизнь… мы должны воевать в Бахмуте, сколько физически сможем".

Напомним, чпикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что оборона Бахмута закладывает основу для дальнейшего контрнаступления украинских бойцов.

Добавим, что недавно президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, на котором решили удерживать Бахмут.

К тому же РБК-Украина рассказывало, почему Украина продолжает оборону Бахмута, несмотря на предупреждения западных партнеров.

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