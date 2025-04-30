Маємо хороші результати: Зеленський розповів про санкційний тиск на РФ

Глава держави розповів, що 29 квітня було обговорення підготовки нового рішення Ради національної безпеки і оборони.

"Важливо й надалі тиснути на російські мережі впливу, а також на всі їхні виробництва й торгівельні операції", - зазначив Зеленський.

За словами президента, українські санкції "стараємося по максимуму синхронізувати з усіма в Європі, щоб це було спільною позицією, і вже маємо хороші результати".

"Зокрема, у закритих російських виробництвах, які працювали на їхню "оборонку"", - пояснив президент.

Також глава держави розповів про підготовку до розмови зі Сполученими Штатами Америки щодо "нових санкційних кроків".

"Обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії. Вони повинні робити чіткі кроки до завершення війни, і ми наполягаємо, що безумовне й повне припинення вогню має стати першим кроком. Росія повинна це зробити", - сказав Зеленський.

Президент також висловився щодо ідеї російського диктатора Володимира Путіна про триденне "перемир'я" у період з 8 по 10 травня, замість того, щоб погодити 30-денне повне припинення вогню на землі, у повітрі та на морі, як пропонував Вашингтон та на що раніше дала згоду Україна.

"Зараз вони переживають, що в них парад під питанням, і правильно переживають. Але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну", - наголосив Зеленський.