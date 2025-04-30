Имеем хорошие результаты: Зеленский рассказал о санкционном давлении на РФ

Глава государства рассказал, что 29 апреля было обсуждение подготовки нового решения Совета национальной безопасности и обороны.

"Важно и в дальнейшем давить на российские сети влияния, а также на все их производства и торговые операции", - отметил Зеленский.

По словам президента, украинские санкции "стараемся по максимуму синхронизировать со всеми в Европе, чтобы это было общей позицией, и уже имеем хорошие результаты".

"В частности, в закрытых российских производствах, которые работали на их "оборонку"",- пояснил президент.

Также глава государства рассказал о подготовке к разговору с Соединенными Штатами Америки относительно "новых санкционных шагов".

"Выбираем именно такие болевые точки России, которые больше всего будут побуждать Москву к дипломатии. Они должны делать четкие шаги к завершению войны, и мы настаиваем, что безусловное и полное прекращение огня должно стать первым шагом. Россия должна это сделать", - сказал Зеленский.

Президент также высказался об идее российского диктатора Владимира Путина о трехдневном "перемирии" в период с 8 по 10 мая, вместо того, чтобы одобрить 30-дневное полное прекращение огня на земле, в воздухе и на море, как предлагал Вашингтон и на что ранее дала согласие Украина.

"Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают. Но должны переживать, что эта война до сих пор продолжается. Они должны закончить войну", - подчеркнул Зеленский.