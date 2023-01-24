Маємо чіткий план: МЗС про готовність до можливого загострення з боку Білорусі

При цьому він зазначив, що Росія всіляко намагається втягнути Білорусь в безпосередню війну.

"Україна застерігає Мінськ від будь-яких можливих подальших агресивних планів. Зі свого боку, підтверджуємо відсутність будь-яких агресивних намірів щодо Білорусі", - заявив Ніколенко.

За його словами, Україна готова до будь-якого розвитку подій і діятиме виключно, реалізовуючи право на самооборону, передбачене Статутом ООН.

"Сили оборони та уряд мають чіткий план дій на випадок посилення загрози зі сторони Білорусі", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, малоймовірно, що російські війська наразі планують відновити новий наступ на північ України з боку Білорусі. Втім, фахівці не виключають такого сценарію восени 2023 року.

Детальніше про те, що відомо ймовірність повторно вторгнення з Білорусі (за оцінками експертів) - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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