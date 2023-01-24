Есть четкий план: МИД о готовности к возможному обострению со стороны Беларуси

При этом он отметил, что Россия всячески пытается втянуть Беларусь в непосредственную войну.

"Украина предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов. Со своей стороны подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении Беларуси", - заявил Николенко.

По его словам, Украина готова к любому развитию событий и будет действовать исключительно, реализуя право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН.

"Силы обороны и правительство имеют четкий план действий в случае усиления угрозы со стороны Беларуси", - отметил Николенко.

Напомним, по данным аналитиков ISW, маловероятно, что российские войска планируют возобновить новое наступление на север Украины со стороны Беларуси. Впрочем, специалисты не исключают такого сценария осенью 2023 года.

Детальнее о том, что известно о вероятности повторного вторжения из Беларуси (по оценкам экспертов) - читайте в материале РБК-Украина.

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