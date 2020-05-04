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В мае в Украине будет 12 выходных дней

Новости » Общество     04.05.2020 - 14:36
В мае в Украине будет 12 выходных дней
Фото: весна в Киеве (РБК-Украина)

На 9 мая будет три выходных дня подряд

В мае 2020 года для работников с пятидневной рабочей будет 19 рабочих и 12 выходных дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, праздничными днями являются:

  • 1 мая - День международной солидарности трудящихся (пятница),
  • 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы), суббота, выходным будет понедельник, 11 мая.

Таким образом, в мае будет два периода длинных выходных по три дня: на 1 мая и на 9 мая.

В мае в Украине будет 12 выходных дней

Напомним, в рамках смягчения карантина в Украине с 11 мая заработают парки, летние площадки ресторанов, салоны красоты и другие объекты.

Отметим, как свидетельствуют данные опроса КМИС, в 2020 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год. День Победы в качестве любимого праздника указали 33% респондентов, День международной солидарности трудящихся - 11%.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

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