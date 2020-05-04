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Парки, летние площадки ресторанов и салоны красоты: Шмыгаль рассказал, что заработает с 11 мая

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 13:40
Парки, летние площадки ресторанов и салоны красоты: Шмыгаль рассказал, что заработает с 11 мая
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Также откроются магазины промтоваров, музеи, библиотеки и некоторые объекты сферы услуг

В рамках смягчения карантина в Украине с 11 мая заработают парки, летние площадки ресторанов, салоны красоты и другие объекты. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с 11 мая открываются парки, скверы и зоны отдыха; парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны, салоны красоты.

"Естественно, при определенных условиях, которые будут разработаны, которые уже разработаны и будут представлены Министерством здравоохранения по соблюдению противоэпидемических мер во всех сферах, которые мы сегодня перечисляем", - отметил Шмыгаль.

Также будут открыты летние площадки кафе и ресторанов.

"Мы говорим о том, что будет разрешена работа заведений общественного питания на вынос; работа летних площадок кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом, в заведениях, которые зарегистрированы как операторы мощностей", - подчеркнул Шмыгаль.

С 11 мая планируется открытие объектов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, фудкортов, кинотеатров, детских зон в ТРЦ.

Кроме того, будет разрешена работа музеев и библиотек, тренировки в командных видах спорта для профессионалов на закрытых базах. Смогут возобновить работу стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы, сервис бытовой техники.

Напомним, ранее сообщалось, что карантин в Украине будет продлен до 22 мая.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киевская городская государственная администрация планирует разрешить продажу кофе на вынос. Окончательное решение завтра должна принять профильная комиссия.

Мы приближаемся к умеренному плато, - Шмыгаль
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