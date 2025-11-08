Мир для України має бути справедливим і з гарантіями безпеки, - МЗС Австрії
Австрія продовжує виступати за досягнення миру в Україні. Він має бути стійким та з міцними гарантіями безпеки.
Про це заявила глава австрійського МЗС Беате Майль-Райзінгер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Загарбницька війна Росії фундаментально змінила Європу. Уже понад 1 200 днів страждань і смертей в Україні. Настав час для припинення вбивств. А тому Росія має по-справжньому сісти за стіл переговорів. Мир, звісно, повинен бути всебічним, справедливим і сталим, підкріпленим міцними гарантіями безпеки", - сказала міністерка у зверненні до учасників 29-го Європейського форуму у Відні
Вона наголосила, що в Україні не може бути миру без України, а в Європі не може бути безпеки без європейців. Окрім того, Майнль-Райзінгер додала, що Австрія продовжить підтримувати України, зокрема, щодо намірів Києва приєднатися до ЄС.
Також глава МЗС підкреслила, що Європа повинна взяти на себе нову відповідальність за власну безпеку, стабільність та майбутнє.
"Це означає повну участь у зовнішній, безпековій та оборонній політиці Європейського Союзу. І це означає стояти разом, об’єднаними та впевненими. Європейці сильні тоді, коли говорять в один голос", - сказала вона.
Міністерка додала, що Австрія робить свій внесок. Зокрема, сприяє подальшому розвитку спільної політики безпеки і оборони, а також створенню "справжнього оборонного союзу".
"Ми також зміцнюємо суспільну свідомість щодо безпеки й оборони, бо безпека Європи стосується кожного з нас", - резюмувала Майнль-Райзінгер.
Мирні переговори та гарантії безпеки
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп з приходом до влади розпочав спроби закінчити війну в Україні.
Для цього були проведені неодноразові переговори з главою Кремля Володимиром Путіним, особиста зустріч в Анкориджі, а також численні контакти з президентом України Володимиром Зеленським.
У жовтні після чергового телефонного дзвінка з диктатором РФ, Трамп анонсував нову зустріч, яка тепер мала відбутися в Будапешті.
Однак незабаром лідер США її скасував. У ЗМІ була інформація, що Росія не змінила своїх вимог щодо закінчення війни, що і послужило приводом перенести зустріч на невизначений період.
Варто зазначити, що в рамках тривалих переговорних процесів Україна разом з європейськими країнами-партнерами розробляє післявоєнні гарантії безпеки.
Кілька тижнів тому Зеленський повідомив, що ці гарантії майже готові на папері, але додав, що потрібні також гарантії від США. Ще через деякий час президент повідомив, що Київ і Вашингтон вже обговорюють такі гарантії і сторони знаходяться на шляху до результату.