Мир для Украины должен быть справедливым и с гарантиями безопасности, - МИД Австрии

Австрия продолжает выступать за достижение мира в Украине. Он должен быть устойчивым и с прочными гарантиями безопасности.

Об этом заявила глава австрийского МИД Беате Майль-Райзингер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Захватническая война России фундаментально изменила Европу. Уже более 1 200 дней страданий и смертей в Украине. Пришло время для прекращения убийств. Поэтому Россия должна по-настоящему сесть за стол переговоров. Мир, конечно, должен быть всесторонним, справедливым и устойчивым, подкрепленным прочными гарантиями безопасности", - сказала министр в обращении к участникам 29-го Европейского форума в Вене

Она подчеркнула, что в Украине не может быть мира без Украины, а в Европе не может быть безопасности без европейцев. Кроме того, Майнль-Райзингер добавила, что Австрия продолжит поддерживать Украину, в частности, относительно намерений Киева присоединиться к ЕС.

Также глава МИД подчеркнула, что Европа должна взять на себя новую ответственность за собственную безопасность, стабильность и будущее.

"Это означает полное участие во внешней, безопасности и оборонной политике Европейского Союза. И это означает стоять вместе, объединенными и уверенными. Европейцы сильны тогда, когда говорят в один голос", - сказала она.

Министр добавила, что Австрия делает свой вклад. В частности, способствует дальнейшему развитию общей политики безопасности и обороны, а также созданию "настоящего оборонного союза".

"Мы также укрепляем общественное сознание относительно безопасности и обороны, потому что безопасность Европы касается каждого из нас", - резюмировала Майнль-Райзингер.