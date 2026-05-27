У Мадьяра заговорили об условии для встречи с Зеленским
Дата встречи премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра с президентом Украины Владимиром Зеленским до сих пор не назначена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.
Как заявили спикеры венгерского правительства, возможность для личных переговоров появится, если Украина выполнит требования, которые выдвинуло венгерское правительство, в частности "даст венграм, проживающим в Украине, возможность реализовать принадлежащие им права".
Сейчас между сторонами продолжаются технические консультации. В случае прогресса на этом уровне может состояться встреча высшего уровня, отметили в правительстве Венгрии.
По данным медиа, согласно планам, это может произойти в Берегово, Закарпатье.
Ранее РБК-Украина сообщало, что 20 мая Украина и Венгрия дали старт двусторонним консультациям на экспертном уровне. Стороны сосредоточились на вопросах добрососедских отношений, защиты прав нацменьшинств и продвижения Украины на пути к членству в ЕС.
Впоследствии глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что встреча Зеленского с Мадьяром состоится в месте и время, которые согласуют дипломатические каналы. По его словам, переговорные команды уже сформированы с обеих сторон, а первый раунд консультаций длился более шести часов и завершился прогрессом.