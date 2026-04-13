Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Мадяр зробив заяву, яка точно не сподобається Москві

17:56 13.04.2026 Пн
2 хв
Який тривожний сигнал Мадяр надіслав усім сусідам?
aimg Марія Науменко
Фото: лідер партії "Тиса" Петер Мадяр (Getty Images)

Лідер партії "Тиса" та переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр заявив, що Росія становить загрозу для безпеки його країни та всієї Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконеренцію Мадяра.

Читайте також: Мадяр зробив заяву про 90 млрд євро кредиту для України

Відповідаючи на запитання журналістів, він уточнив, що йдеться не про російський народ, а про політику держави.

"Ми знаємо росіян - і я говорю не про російський народ, російську культуру чи російських людей; це чудові люди - а про російського ведмедя та його роль в історії Угорщини", - наголосив Мадяр.

Він додав, що Угорщина добре усвідомлює потенційні ризики і має діяти відповідно. За його словами, Європа як спільнота і окремі держави "мають підготуватися до цього" і бути готовими захищатися.

Позиція Мадяра щодо Росії

Після перемоги на парламентських виборах Петер Мадяр чітко окреслив свою позицію щодо відносин із Росією. Він заявив, що не ініціюватиме контакт із російським президентом Володимиром Путіним, однак готовий відповісти на можливий дзвінок і в такій розмові закликати до припинення війни проти України.

Водночас Мадяр наголосив, що Угорщина змушена зберігати прагматичний підхід у відносинах із РФ, зважаючи на географію та енергетичну залежність.

За його словами, відмова від російських ресурсів потребує часу, хоча диверсифікацію слід посилювати.

Він також підкреслив, що допускає можливість переговорів із Путіним, але виключає будь-яке політичне зближення. За словами Мадяра, навіть у разі діалогу про дружбу не йтиметься.

Російська ФедераціяУгорщинаПетер Мадяр