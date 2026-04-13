Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Мадьяр сделал заявление, которое точно не понравится Москве

17:56 13.04.2026 Пн
2 мин
Какой тревожный сигнал Мадьяр послал всем соседям?
aimg Мария Науменко
Фото: лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр (Getty Images)

Лидер партии "Тиса" и победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Россия представляет угрозу для безопасности его страны и всей Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-концерн Мадьяра.

Отвечая на вопрос журналистов, он уточнил, что речь идет не о русском народе, а о политике государства.

"Мы знаем русских - и я говорю не о русском народе, русской культуре или русских людях; это замечательные люди - а о русском медведе и его роли в истории Венгрии", - подчеркнул Мадьяр.

Он добавил, что Венгрия хорошо осознает потенциальные риски и должна действовать соответственно. По его словам, Европа как сообщество и отдельные государства "должны подготовиться к этому" и быть готовыми защищаться.

Позиция Мадьяра в отношении России

После победы на парламентских выборах Петер Мадьяр четко очертил свою позицию относительно отношений с Россией. Он заявил, что не будет инициировать контакт с российским президентом Владимиром Путиным, однако готов ответить на возможный звонок и в таком разговоре призвать к прекращению войны против Украины.

В то же время Мадьяр подчеркнул, что Венгрия вынуждена сохранять прагматичный подход в отношениях с РФ, учитывая географию и энергетическую зависимость.

По его словам, отказ от российских ресурсов требует времени, хотя диверсификацию следует усиливать.

Он также подчеркнул, что допускает возможность переговоров с Путиным, но исключает любое политическое сближение. По словам Мадьяра, даже в случае диалога о дружбе речь идти не будет.

