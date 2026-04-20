Мадяр зробив заяву про "Дружбу" і звернувся до Зеленського

Переможець виборів в Угорщині Петер Мадяр окреслив свою позицію щодо України, ЄС і нафтопроводу "Дружба", заявивши, що не погодиться на жодний тиск у цих питаннях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання 444.hu.
Під час пресконференції він прокоментував питання можливого відновлення транспортування нафти через цей маршрут і звернувся до президента України Володимира Зеленського.
За його словами, ситуація довкола нафтопроводу не є політичною грою. Він наголосив, що якщо "Дружба" придатна для транспортування, то її потрібно запускати, щоб Росія могла відновити постачання нафти до Угорщини .
Мадяр також підкреслив, що не піддасться шантажу, і європейські лідери, на його думку, теж не підуть на це.
Він також зазначив, що якщо транспортування розпочнеться, то не буде підстав перешкоджати наданню кредиту на 90 млрд євро.
Нагадуємо, Петер Мадяр офіційно стане прем'єр-міністром 9 травня.
Перемога Мадяра ознаменувала завершення 16-річного правління його попередника Віктора Орбана, який програв вибори попри підтримку зовнішніх союзників.
Водночас перспективи для Києва залишаються неоднозначними. Хоча Мадяр обіцяє розворот країни в бік Європи, його позиція щодо України досі містить певні застереження, які західні ЗМІ називають "гірко-солодкими".