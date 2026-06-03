Кінець суперечок: Мадяр оголосив про історичну угоду, що відкриває Україні шлях до ЄС

За словами Мадяра, Київ і Будапешт після кількох тижнів переговорів досягли всеосяжної угоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської громади на Закарпатті.

"За три тижні нам вдалося досягти того, чого (колишній прем'єр-міністр Угорщини - ред.) Віктор Орбан та його команда не змогли досягти за 10 років", - наголосив він.

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У переговорах брали участь українські та угорські експерти, представники політичних організацій угорської меншини, а також церкви.

Мадяр зазначив, що український уряд погодився найближчим часом внести узгоджені зміни до законодавства. За його словами, це дозволить угорській громаді отримати ширші права у сферах освіти, культури, використання мови та політичного представництва.

"Зобов’язання України будуть відображені також у плані дій, який Україна має виконати перед Європейським Союзом. Якщо це відбудеться, уряд Угорщини дасть згоду на відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України", - додав угорський лідер.

Які зміни передбачає угода?

За словами Мадяра, Україна погодилася відновити систему шкіл національних меншин. Угорська мова зможе використовуватися не лише під час навчання, а й у шкільній документації та внутрішній комунікації.

Учням дозволять вільно використовувати угорську символіку, виконувати угорський гімн під час урочистостей, використовувати національний прапор та угорськомовні написи в навчальних закладах. Свідоцтва та атестати також можна буде видавати угорською мовою.

Крім того, випускні та вступні іспити можна буде складати угорською мовою, а також окремо складати іспит з угорської мови та літератури. Водночас перелік обов'язкових предметів, які викладаються українською мовою у школах національних меншин, розширюватимуть лише за згодою батьків.

"Українська сторона гарантувала, що школи національних меншин зберігатимуться навіть за меншої кількості учнів", - заявив Мадяр.

Окремий блок домовленостей стосується мовних прав. За словами угорського прем'єра, у населених пунктах, де угорська громада становить понад 10% населення, буде дозволено вільне використання угорської символіки.

Також угорську мову можна буде використовувати під час надання медичних послуг, проведення спортивних заходів, наукових конференцій та політичної діяльності. Зокрема, передбачається можливість ведення передвиборчої агітації угорською мовою, друку виборчих бюлетенів та офіційних інформаційних матеріалів.

Крім того, представники угорської меншини матимуть право вільно зберігати свої традиції, відзначати національні свята, проводити культурні та релігійні заходи угорською мовою, а також створювати власні культурні й освітні установи.

Прискорений вступ України до ЄС

Водночас Мадяр зазначив, що Угорщина й надалі не підтримує прискорений вступ України до Європейського Союзу.

За його словами, якщо Україна виконає всі 33 переговорні розділи, необхідні для членства, в Угорщині планують провести юридично обов'язковий референдум щодо підтримки такого рішення.

"Якщо Україні вдасться закрити всі 33 розділи переговорів про вступ протягом 10 або 15 років, наша країна проведе юридично обов’язковий референдум з цього питання", - підсумував він.