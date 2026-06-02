Мадяр розморозив гроші ЄС на зброю Україні, які ветував Орбан, - Politico

21:14 02.06.2026 Вт
2 хв
Попередній уряд два роки блокував виплати
aimg Марія Науменко
Мадяр розморозив гроші ЄС на зброю Україні, які ветував Орбан, - Politico Фото: прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр (Getty Images)
Уряд прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра почав змінювати політику попередньої влади щодо України. Одним із перших кроків стало зняття важливого вето в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними видання, новий уряд Угорщини скасував блокування рішень щодо Європейського фонду миру (EPF), через який країни ЄС отримують компенсації за озброєння, передане Україні.

Про зміну позиції Будапешта повідомив представник Угорщини під час засідання Комітету з політичних питань та безпеки ЄС. Цю інформацію Politico підтвердили кілька європейських дипломатів.

За словами європейського дипломата, скасування вето на ЄПФ "стане позитивним підкріпленням для тих держав-членів, які надали найбільшу підтримку Україні".

"Тепер вони нарешті отримають певне відшкодування, що також зробить розподіл навантаження більш рівномірним", - зазначив співрозмовник видання.

Європейський фонд миру є механізмом ЄС, який компенсує державам-членам близько 40% вартості зброї та боєприпасів, переданих Україні зі складів національних армій.

Оскільки рішення щодо фонду ухвалюються одностайно, уряд Віктора Орбана протягом двох років блокував виплати.

За даними Politico, через це накопичилися невиплачені компенсації на понад 40 млрд євро. Після скасування вето може бути негайно розблоковано близько 6,6 млрд євро.

На що можуть піти кошти

Після скасування вето країнам ЄС належить погодити подальші правила використання коштів фонду та порядок нових компенсацій.

Україна вже закликала партнерів спрямувати частину розблокованих ресурсів на закупівлю додаткових систем протиповітряної оборони Patriot і ракет до них.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни ЄС використовувати відшкодовані кошти для закупівлі систем протиповітряної оборони у США в рамках програми "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL), яку очолює НАТО.

Крім того, як повідомляло Politico, Угорщина готова розблокувати початок переговорів про вступ України до ЄС після консультацій щодо прав угорської меншини.

У такому разі Україна та Молдова зможуть перейти до наступного етапу євроінтеграції - відкриття першого переговорного кластера.

