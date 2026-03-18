"Мадяр" заявив про розгром штурмів РФ на ключових напрямках: ставка на туман провалилася

Він зазначив, що різка зміна погоди 17-18 березня і запланований старт весняно-літньої кампанії підштовхнули окупантів до відновлення штурмів на Добропільському, Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Російські штурмові групи в ніч з 16 на 17 березня почали наступ в умовах туману, але їх "зустріли" українські дрони. У результаті ще до опівночі було знешкоджено близько 100 російських військових. На світанку ворог кинув на штурм піхоту з мотоциклами та бронетехнікою приблизно на десяти ділянках фронту. У підсумку 292 ворожих солдатів було ліквідовано, ще 221 - поранено.

За словами "Мадяра", туман не зник і в ніч на 18 березня, тому росіяни продовжили штурми. Втрати ворога знову вимірювалися сотнями - 141 убитий і 136 поранених.

"900 за півтори доби - це дещо нова позначка... Захисники на землі були неперевершені - жодної ділянки за півтори доби на вищезгаданому відрізку противник не продавив", - звернув увагу "Мадяр".