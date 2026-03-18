Война в Украине

"Мадяр" заявил о разгроме штурмов РФ на ключевых направлениях: ставка на туман провалилась

16:04 18.03.2026 Ср
2 мин
Россия за два дня потеряла в штурмах почти тысячу солдат
aimg Иван Носальский
Фото: Роберт "Мадяр" Бровди, командующий СБС (Birds of Magyar)

Российские оккупанты 17-18 марта пытались провести штурмы под прикрытием тумана на самых острых направлениях в Донецкой и Запорожской областях. Для врага такие действия закончились огромными потерями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.

Он отметил, что резкое изменение погоды 17-18 марта и запланированный старт весенне-летней кампании подтолкнули оккупантов к возобновлению штурмов на Добропольском, Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Российские штурмовые группы в ночь с 16 на 17 марта начали наступление в условиях тумана, но их "встретили" украинские дроны. В результате еще до полуночи было обезврежено около 100 российских военных. На рассвете враг бросил на штурм пехоту с мотоциклами и бронетехникой примерно на десяти участках фронта. В итоге 292 вражеских солдата были ликвидированы, еще 221 - ранен.

По словам "Мадяра", туман не исчез и в ночь на 18 марта, поэтому россияне продолжили штурмы. Потери врага снова измерялись сотнями - 141 убитый и 136 раненых.

"900 за полтора суток - это несколько новая отметка… Защитники на земле были непревзойденны - ни одного участка за полтора суток на вышеупомянутом отрезке противник не продавил", - обратил внимание "Мадяр".

Весеннее наступление РФ сорвано

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинские защитники сорвали стратегическую наступательную операцию россиян, которую они планировали на март.

По словам президента, российские штурмы проходят явно не в тех масштабах, которые ожидало военное командование РФ и которые были обещаны Кремлю.

