"Мадяр" показав знищення російського "аналога HIMARS"

Українські військові знищили російську реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" на вогневій позиції в тимчасово окупованій частині Запорізької області.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написав командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді у своєму Telegram-каналі.
Читайте також: Від Рязані до Туапсе: "Мадяр" показав список знищених об’єктів ВПК та енергетики РФ
За даними військових, знищена установка "Торнадо-С" є модернізованою версією РСЗВ "Смерч", яка має підвищену точність і дальність ураження до 120 км. Система використовує високоточні реактивні снаряди та є однією з найпотужніших у лінійці російських реактивних систем залпового вогню.
У Силах безпілотних систем зазначили, що саме такі комплекси окупанти застосовують для ударів по українських містах, зокрема Харкову, Запоріжжю, Сумах, Херсону та Нікополю.
На оприлюдненому відео зафіксовано момент ураження російської установки на бойовій позиції.
"Торнадо-С" - модернізована реактивна система залпового вогню, яку вважають однією з найпотужніших у російській армії. Вона здатна застосовувати високоточні боєприпаси та уражати цілі на відстані до 120 км.
Раніше заявлялось, що за правильного застосування ця система може виконувати роль оперативно-тактичного ракетного комплексу та завдавати ударів по цілях у глибокому тилу противника. Саме тому її інколи називають потенційним "російським HIMARS".
Номенклатура снарядів "Торнадо-С" включає кореговані ракети 9М542, 9М544 та 9М549. Крім того, система може використовувати розвідувальні боєприпаси 9М534, які під час польоту запускають безпілотник Т-90 для розвідки місцевості та передачі даних на командний пункт.
Нагадаємо, оператори Сил безпілотних систем батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis за одну ніч знищили два російські зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2".
Раніше ці ж підрозділи протягом 48 годин ліквідували ще шість одиниць техніки ППО та радіолокаційних станцій, які були ключовими елементами багатошарової протиповітряної оборони противника.
Також нещодавно бійці СБС ЗСУ знищили рідкісну російську систему радіоелектронної боротьби "КОП-2" - для цього знадобилося лише два безпілотники. Крім того, українські військові уразили станцію РЕБ Р-330Ж "Житель", вартість якої оцінюється приблизно у 10 млн доларів.