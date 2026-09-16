"Мадяр" показал видео ликвидации российского генерала Груниса

Силы беспилотных систем Украины успешно ликвидировали российского генерал-майора Антона Груниса, который недавно докладывал диктатору Владимиру Путину о якобы "взятии" Константиновки Донецкой области.

Об этом заявил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам "Мадяра", эту успешную операцию провели воины 427-й отдельной бригады Сил беспилотных систем "Рарог".

Еще 12 сентября на территории оккупированной части Донецкой области они смогли не только найти местонахождение Груниса, но и нанести по нему сокрушительный удар.

На этом фоне командующий Сил беспилотных систем напомнил слова Путина об этом генерале: "Человек с литовской фамилией, родившийся в Казани, воюет блестяще".

Также "Мадяр" отметил, что Грунис получил звание героя России именно после того, как в июле 2026 года доложил главе Кремля о полном "взятии" Константиновки.

"Как человек с венгерской фамилией, рожденный в Украине, и воюющий с Птицами за Родину, докладываю голосом через рот: генерал Грунис "наградным" отделом возмездия Птиц СБС ликвидирован 12 сентября 2026 года в ночном логове на ВОТ Донецкой области", - подтвердил "Мадяр".

Он также обратил внимание на то, что это уже седьмой подтвержденный военачальник уровня комбрига, командира дивизии и командира армии, которого уничтожили именно бойцы Сил беспилотных систем.

"На этот раз филигранно отработали Птицы 427-й отдельной бригады СБС "Рарог". Спасибо за добросовестную службу и героическую борьбу, Птицы! Мы выстоим. Москва ляжет", - подчеркнул "Мадяр".