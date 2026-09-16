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Ліквідовано генерала, який доповідав Путіну про "взяття" Костянтинівки

11:07 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Ліквідовано генерала, який доповідав Путіну про "взяття" Костянтинівки Фото: Антон Гуніс, російський генерал-майор (росЗМІ)
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16 вересня стало відомо про смерть російського генерал-майора Антона Груніса, який нещодавно доповідав диктатору Володимиру Путіну про нібито "взяття" Костянтинівки в Донецькій області.

Про це заявив заступник начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ, командир спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram.

"... командир 4-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, гвардії генерал-майор Антон Груніс "Грозний" (...) відійшов у інший світ", - написав Алаудінов.

Варто зазначити, що Груніс лише кілька тижнів тому отримав звання "героя Росії".

Інформацію про його загибель також поширили російські Z-пабліки та спільнота випускників військового училища, яке він закінчив.

Точні обставини та місце ліквідації Груніса наразі не розкриваються.

На початку липня саме цей генерал-майор доповідав Володимиру Путіну про нібито "захоплення" Костянтинівки Донецької області. Після цього йому і присвоїли звання "героя Росії".

Що насправді відбувається в Костянтинівці

Станом на 16 вересня 2026 року це місто на Донеччині залишається зоною активних боїв і не перебуває під повним контролем РФ.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Костянтинівському напрямку зафіксовано 18 атак ворога. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямках Осикового, Миколайпілля, Новогригорівки та Довгої Балки.

Українські військові раніше повідомляли, що російські підрозділи намагаються проникати в місто через фланги. Частина ворожих груп уже заходила в Костянтинівку, однак українські підрозділи продовжують утримувати позиції на півдні, у центрі та на півночі міста й ведуть там бої. Ситуацію українська сторона характеризує як вкрай важку.

При цьому оцінки щодо частки міста під контролем РФ суттєво різняться. Зокрема, французький OSINT-аналітик Клеман Молен оцінював російський контроль приблизно у 50%, тоді як карта DeepState станом на початок вересня показувала лише невелику ділянку під контролем РФ, а значну частину міста - як "сіру зону".

Раніше РБК-Україна розповідало, в яких областях ЗСУ змогли прорватися вперед протягом кількох минулих діб.

Окрім того, стали відомі нові подробиці наступу ЗСУ на Донеччині.

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