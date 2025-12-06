"Мадяр" показав вибухові удари по Рязанському НПЗ і меткомбінату в Алчевську (відео)

Зокрема, "Мадяр" опублікував відео "глибокого проникнення" у виконанні "Птахів СБС".

"Рязанський НПЗ. Ту "наливайку" ще раз прикурили "Птахи" 1 окремого Центру СБС, 9-го батальйону "Кайрос" 414 окремої бригади "Птахів Мадяра" і колег із ГУР", - повідомив він.

Також було уражено Алчевський металургійний комбінат на окупованій частині Луганської області, на якому виробляють корпуси для російських снарядів.

Зазначимо, за час повномасштабної війни Рязанський НПЗ уже вдев'яте став об'єктом атаки. Цей один із найбільших нафтопереробних заводів РФ, він розташований на відстані близько 500 км від України.

Алчевський металургійний комбінат розташований у місті Алчевськ Луганської області, яке окуповане з 2014 року.