"Мадяр" показал взрывные удары по Рязанскому НПЗ и меткомбинату в Алчевске (видео)

В частности, "Мадяр" опубликовал видео "глубокого проникновения" в исполнении "Птахів СБС".

"Рязанский НПЗ. Ту "наливайку" еще раз прикурили "Птахи" 1 отдельного Центра СБС, 9-го батальона "Кайрос" 414 отдельной бригады "Птахи Мадяра" и коллег из ГУР", - сообщил он.

Также был поражен Алчевский металлургический комбинат на оккупированной части Луганской области, на котором производят корпуса для российских снарядов.

Отметим, за время полномасштабной войны Рязанский НПЗ уже в девятый раз стал объектом атаки. Этот один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ, он находится на расстоянии около 500 км от Украины.

Алчевский металлургический комбинат находится в городе Алчевск Луганской области, который оккупирован с 2014 года.