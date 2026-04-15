Мадьяр подловил Орбана в его же резиденции. Чем занимался премьер Венгрии (видео)

14:41 15.04.2026 Ср
2 мин
Мадьяр застал Орбана на террасе
aimg Елена Чупровская
Фото: действующий премьер Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)

Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр снял видео возле официальной резиденции действующего премьера Виктора Орбана - и тот даже не подозревал, что его снимают.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее видео Петер Мадяр опубликовал на своей странице в Facebook.

Читайте также: Деньги в обмен на нефть: Мадьяр назвал условие для разблокирования кредита Украине от ЕС

Орбан на террасе

Мадьяр опубликовал сообщение с видео, на котором видно Орбана на террасе - тот прогуливается и что-то читает.

"Жизнь - величайший режиссер. Пока президент Республики щеголял своим кабинетом, из которого он вскоре уйдет, я заметил на следующем этаже премьер-министра, уходящего в отставку", - написал Мадьяр.

Вместе с текстом он задал вопрос подписчикам: что именно читает Орбан? И предложил варианты:

  • прощальную речь;
  • национальную газету со спортом;
  • сегодняшнее заявление президента США Дональда Трампа.

Напомним, 12 апреля партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра победила правящую партию "Фидес" Орбана на парламентских выборах в Венгрии.

После подсчета 98,9% бюллетеней она набрала 53,07% голосов и получила 138 мест из 199 в парламенте.

Орбан признал поражение и отметил, что его коалицию поддержали 2,25 миллиона избирателей - ровно столько, сколько и в 2014 году, когда партия победила. На этот раз, однако, этого хватило лишь для того, чтобы "честно проиграть".

Прилеты баллистики и сотни дронов в небе: ВСУ раскрыли детали ночной атаки россиян
