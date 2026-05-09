ua en ru
Сб, 09 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Мадьяр официально стал новым премьер-министром Венгрии

16:35 09.05.2026 Сб
2 мин
Что известно о первом заседании нового парламента Венгрии?
aimg Эдуард Ткач
Мадьяр официально стал новым премьер-министром Венгрии Фото: Петер Мадьяр (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В субботу 9 мая в Венгрии состоялось первое заседание нового парламента, на котором лидера партии-победителя "Тиса" Петера Мадьяра избрали новым премьер-министром страна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex, Clash Report и другие СМИ.

Читайте также: Ультиматумы или диалог? Чего ждать Украине от Петера Мадьяра и новой власти Венгрии

За назначение Мадьяра на пост премьера проголосовало большинство депутатов новоизбранного парламента. "За" были 140, и еще 54 выступили "против".

Кроме того, спикером парламента стала заместитель главы партии "Тиса" Агнеш Форстхоффер. Ее назначение поддержали 193 народных избранников и 2 были "против".

К слову, одним из первых решений нового спикера стало возвращение флага Евросоюза на здание парламента. Это произошло впервые за 12 лет.

Также медиа отмечают, что предыдущий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не присутствует на инаугурационной сессии.

Еще немало важно уточнить, что по итогам выборов партия "Тиса" забрала конституционное большинство в парламенте (141 мандал из 133 необходимых и 199 максимальных)

Отношение Мадьяра к Украине

Напомним, недавно Петер Мадьяр заявил, что необходимо расширить права венгерского меньшинства в Украине. Он дал понять, что только при таком условии Будапешт будет готов поддержать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Помимо этого, в СМИ писали, что позиция Мадьяра во многом повторяет требования, которые ранее озвучивал уже бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В частности, речь шла о перечне из 11 пунктов, который был представлен Киеву в 2024 году, где особое внимание уделялось правам венгерской общины и возможности обучения на венгерском языке.

Также мы писали, что Петер Мадьяр встретился недавно в мэром Берегово Золтаном Бабяком. Они обсудили. Поддержку венгерской громады на Закарпатье и возможность восстановления конструктивных отношений между Украиной и Венгрией.

Помимо этого, Мадьяр сообщил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Береговом в июне, чтобы как раз поговорить на эти темы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Венгрия Виктор Орбан Петер Мадьяр
Новости
Долги теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" превысили 150 млрд грн, - Свириденко
Долги теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" превысили 150 млрд грн, - Свириденко
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"