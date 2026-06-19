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Мадяр хоче зустрічі із Зеленським і назвав місце

22:07 19.06.2026 Пт
2 хв
За словами угорського прем'єра, український президент пропонував інші міста для зустрічі
aimg Валерій Ульяненко
Мадяр хоче зустрічі із Зеленським і назвав місце Фото: Петер Мадяр (Getty Images)
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Угорський прем'єр Петер Мадяр заявив про готовність зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським у Береговому на Закарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву угорського уряду та "Суспільне".

Прем'єр Угорщини розповів, що мав розмову із Зеленським під час засідання Ради Євросоюзу у четвер, 18 червня, і вони обоє підтвердили намір провести зустріч.

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"Я ще раз підкреслив, що був би радий, якби ця зустріч відбулася у чудовому місті Береговому, на Закарпатті. Я хотів би зустрітися в Береговому, а він хотів би зустрітися в іншому місці. Я знову назвав йому назву цього міста трьома мовами - угорською, українською та російською. Я залюбки приїду туди", - заявив він.

Водночас Мадяр зауважив, що "не має значення", де б хотів провести зустріч президент України.

"Зустріч, звісно, відбудеться. Ми вже багато разів говорили, що з усіма державами-членами, з усіма нашими сусідами ми маємо і будемо прагнути налагодити добрі, збалансовані відносини. Згадувалося кілька міст: Київ, Будапешт, Львів, а також Берегове. На мою думку, від цього не залежить доля світу", - зазначив угорський прем'єр.

Питання євроінтеграції України

Мадяр також повідомив, що комюніке за підсумками засідання Ради Євросоюзу не згадується дата вступу України до ЄС.

"Президент Зеленський, що не є секретом, говорив про те, що це має відбутися якомога швидше. Але ні з боку держав-членів, ні з боку Європейської Комісії, ні з боку головування в Раді ЄС жодної конкретної дати не прозвучало", - наголосив він.

Він також сказав, що позиція Угорщини полягає в тому, що переговори про вступ до Євросоюзу "мають проводитися на основі ефективності та заслуг".

Нагадаємо, Угорщина домоглася вилучення із підсумкової заяви саміту ЄС формулювання про прискорений вступ України до Євросоюзу. Роль у цьому рішенні відіграв прем'єр-міністр країни Петер Мадяр.

Крім того, глава угорського уряду заявив, що Київ і Будапешт офіційно підписали історичну угоду, яка стосується забезпечення освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської меншини на Закарпатті.

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Володимир Зеленський Угорщина Закарпаття Петер Мадяр
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