Мадьяр хочет встречи с Зеленским и назвал место

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление венгерского правительства и " Суспільне ".

Премьер Венгрии рассказал, что беседовал с Зеленским во время заседания Совета Евросоюза в четверг, 18 июня, и они оба подтвердили намерение провести встречу.

"Я еще раз подчеркнул, что был бы рад, если бы эта встреча состоялась в прекрасном городе Берегово, в Закарпатье. Я хотел бы встретиться в Берегово, а он хотел бы встретиться в другом месте. Я снова назвал ему название этого города на трех языках - венгерском, украинском и русском. Я с удовольствием приеду туда", - заявил он.

В то же время Мадьяр отметил, что "не имеет значения", где бы хотел провести встречу президент Украины.

"Встреча, конечно, состоится. Мы уже много раз говорили, что со всеми государствами-членами, со всеми нашими соседями мы имеем и будем стремиться наладить хорошие, сбалансированные отношения. Упоминались несколько городов: Киев, Будапешт, Львов, а также Берегово. На мой взгляд, от этого не зависит судьба мира", - отметил венгерский премьер.

Вопрос евроинтеграции Украины

Мадьяр также сообщил, что в коммюнике по итогам заседания Совета Евросоюза не упоминается дата вступления Украины в ЕС.

"Президент Зеленский, и это не секрет, говорил о том, что это должно произойти как можно скорее. Но ни со стороны государств-членов, ни со стороны Европейской комиссии, ни со стороны председательствующего в Совете ЕС ни одной конкретной даты не прозвучало", - подчеркнул он.

Он также сказал, что позиция Венгрии заключается в том, что переговоры о вступлении в Евросоюз "должны проводиться на основе эффективности и заслуг".