Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Мадяр упевнено лідирує: опубліковано перші результати виборів в Угорщині

22:02 12.04.2026 Нд
2 хв
Уже підраховано майже половину голосів
aimg Едуард Ткач
Фото: опозиціонер Петер Мадяр (Getty Images)

В Угорщині після закриття виборчих дільниць стали відомі перші підсумки парламентських виборів. За підрахунками половини голосів, перемагає опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національного виборчого бюро Угорщини (ЦВК).

Читайте також: Зеленський на кожному кроці: як Орбан використовує Україну в агітації. Репортаж з Будапешта

Дані підрахунку голосів на 22:10

ЦВК Угорщини підрахувала вже 45,71% голосів. На цю хвилину одна з партій забирає вже конституційну більшість:

за партію "Тиса" проголосували 67,84% виборців - це 135 мандатів у парламенті (всього 199);
за партію "Фідес" 28,64% - 57 мандатів.

Тим часом Петер Мадяр повідомив у соцмережах, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан привітав його з перемогою телефоном.

Дані підрахунку голосів на 21:50

Станом на 21:50 за Києвом, в Угорщині підрахували 29,21% голосів. І наразі зрозуміла перша тенденція, яка з партій попереду. Зокрема, на цей момент результат такий:

  • за партію "Тиса" Петера Мадяра проголосували 66,33% виборців - це дорівнює 132 мандатам у парламенті зі 199 (не вистачає лише 1 мандата для конституційної більшості);
  • за партію "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана віддали голоси 29,65% - це 59 мандатів.

Вибори в Угорщині

Нагадаємо, що сьогодні в неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори.

Виборчі дільниці були закриті о 19:00 і, як з'ясувалося, сьогодні була історична явка на вибори. Станом на 18:30 прогосували цілих 77,80% угорців, що дорівнює майже 6 млн осіб.

Зазначимо, що в останні дні перед виборами 21 Research Center провело опитування, яке попередньо показало, що партія Орбана на цих виборах програє.

Згідно з опитуванням, "Тиса" може отримати 55% голосів, що дорівнюватиме 132 мандатам у парламенті. Тим часом "Фідес" за підсумками опитування отримала 38% (61 мандат).

Більше по темі:
УгорщинаВіктор Орбан