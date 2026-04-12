Мадяр упевнено лідирує: опубліковано перші результати виборів в Угорщині

Вибори в Угорщині

Нагадаємо, що сьогодні в неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори.

Виборчі дільниці були закриті о 19:00 і, як з'ясувалося, сьогодні була історична явка на вибори. Станом на 18:30 прогосували цілих 77,80% угорців, що дорівнює майже 6 млн осіб.

Зазначимо, що в останні дні перед виборами 21 Research Center провело опитування, яке попередньо показало, що партія Орбана на цих виборах програє.

Згідно з опитуванням, "Тиса" може отримати 55% голосів, що дорівнюватиме 132 мандатам у парламенті. Тим часом "Фідес" за підсумками опитування отримала 38% (61 мандат).