Мадяр уверенно лидирует: опубликованы первые результаты выборов в Венгрии

В Венгрии после закрытия избирательных участков стали известны первые итоги парламентских выборов. По подсчетам половины голосов, побеждает оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национального выборного бюро Венгрии (ЦИК).
ЦИК Венгрии подсчитала уже 45,71% голосов. На эту минуту одна из партий забирает уже конституционное большинство:
за партию "Тиса" проголосовали 67,84% избирателей - это 135 мандатов в парламенте (всего 199);
за партию "Фидес" 28,64% - 57 мандатов.
Тем временем Петер Мадяр сообщил в соцсетях, что премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил его с победой по телефону.
По состоянию на 21:50 по Киеву, в Венгрии подсчитали 29,21% голосов. И на данный момент ясна первая тенденция, какая из партий впереди. В частности, на данный момент результат таков:
Напомним, что сегодня в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии прошли парламентские выборы.
Избирательные участки были закрыты в 19:00 и, как выяснилось, сегодня была историческая явка на выборы. По состоянию на 18:30 прогосовали целых 77,80% венгров, что равняется почти 6 млн человек.
Отметим, что в последние дни перед выборами 21 Research Center провело опрос, который предварительно показал, что партия Орбана на этих выборах проиграет.
Согласно опросу, "Тиса" может получить 55% голосов, что будет равняться 132 мандатам в парламенте. Тем временем "Фидес" по итогам опроса получила 38% (61 мандат).