Мадяр уверенно лидирует: опубликованы первые результаты выборов в Венгрии

22:02 12.04.2026 Вс
2 мин
Уже подсчитано почти половина голосов
aimg Эдуард Ткач
Фото: оппозиционер Петер Мадяр (Getty Images)

В Венгрии после закрытия избирательных участков стали известны первые итоги парламентских выборов. По подсчетам половины голосов, побеждает оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национального выборного бюро Венгрии (ЦИК).

Читайте также: Зеленский на каждом шагу: как Орбан использует Украину в агитации. Репортаж из Будапешта

Данные подсчета голосов на 22:10

ЦИК Венгрии подсчитала уже 45,71% голосов. На эту минуту одна из партий забирает уже конституционное большинство:

за партию "Тиса" проголосовали 67,84% избирателей - это 135 мандатов в парламенте (всего 199);
за партию "Фидес" 28,64% - 57 мандатов.

Тем временем Петер Мадяр сообщил в соцсетях, что премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил его с победой по телефону.

Данные подсчета голосов на 21:50

По состоянию на 21:50 по Киеву, в Венгрии подсчитали 29,21% голосов. И на данный момент ясна первая тенденция, какая из партий впереди. В частности, на данный момент результат таков:

  • за партию "Тиса" Петера Мадяра проголосовали 66,33% избирателей - это равно 132 мандатам в парламенте из 199 (не хватает лишь 1 мандата для конституционного большинства);
  • за партию "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отдали голоса 29,65% - это 59 мандатов.

Выборы в Венгрии

Напомним, что сегодня в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии прошли парламентские выборы.

Избирательные участки были закрыты в 19:00 и, как выяснилось, сегодня была историческая явка на выборы. По состоянию на 18:30 прогосовали целых 77,80% венгров, что равняется почти 6 млн человек.

Отметим, что в последние дни перед выборами 21 Research Center провело опрос, который предварительно показал, что партия Орбана на этих выборах проиграет.

Согласно опросу, "Тиса" может получить 55% голосов, что будет равняться 132 мандатам в парламенте. Тем временем "Фидес" по итогам опроса получила 38% (61 мандат).

