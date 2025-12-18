Мадуро заявив, що Трамп прагне захопити ресурси та територію Венесуели

За словами Мадуро, заява Трампа показує, що США насправді прагнуть зміни режиму, а також володіння територією та ресурсами Венесуели.

Раніше США характеризували нарощування військово-морських сил поблизу країни як спрямоване на боротьбу з незаконним обігом наркотиків.

"Це просто розпалювання війни та колоніалізм, і ми вже стільки разів говорили про це, і тепер усі бачать правду. Правда розкрита", – сказав Мадуро.

Він вважає, що справжня мета США у Венесуелі – зміна режиму, щоб встановити "маріонетковий уряд", який не протримається 47 годин і передасть Конституцію, суверенітет і всі багатства, перетворивши Венесуелу на колонію.

"Цього просто ніколи не станеться", – сказав Мадуро.