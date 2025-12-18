Мадуро заявив, що Трамп прагне захопити ресурси та територію Венесуели

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що Дональд Трамп розкрив свої "справжні мотиви" щодо південноамериканської країни, заявивши, що вона вкрала американську "нафту, землю та інші активи".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами Мадуро, заява Трампа показує, що США насправді прагнуть зміни режиму, а також володіння територією та ресурсами Венесуели.
Раніше США характеризували нарощування військово-морських сил поблизу країни як спрямоване на боротьбу з незаконним обігом наркотиків.
"Це просто розпалювання війни та колоніалізм, і ми вже стільки разів говорили про це, і тепер усі бачать правду. Правда розкрита", – сказав Мадуро.
Він вважає, що справжня мета США у Венесуелі – зміна режиму, щоб встановити "маріонетковий уряд", який не протримається 47 годин і передасть Конституцію, суверенітет і всі багатства, перетворивши Венесуелу на колонію.
"Цього просто ніколи не станеться", – сказав Мадуро.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив 16 грудня, що віддає наказ про повну блокаду для всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять з її вод. За його словами, це триватиме доти, доки Венесуела не поверне США "всю нафту, землю та інші активи, які вони раніше у нас вкрали".
Також президент США заявив, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголошено "іноземною терористичною організацією".
До того ж минулого тижня США захопили нафтовий танкер біля берегів Венесуели, який перебуває під санкціями. Крім того, армада з чотирьох танкерів, які спочатку прямували до Венесуели, змінили свій курс після того, як США захопили танкер "Шкіпер".
Трамп неодноразово заявляв, що США можуть завдавати ударів по об'єктах на землі і що Мадуро слід усунути від влади.
Своєю чергою уряд Мадуро охарактеризував дії США як спробу захопити нафтові запаси Венесуели, найбільші у світі.
До слова, у листопаді Reuters писало, що адміністрація Трампа планує запустити новий етап операцій, пов'язаних із Венесуелою. Однак терміни цих операцій агентство не змогло дізнатися.