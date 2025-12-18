Мадуро заявил, что Трамп стремится захватить ресурсы и территорию Венесуэлы

По словам Мадуро, заявление Трампа показывает, что США на самом деле стремятся к смене режима, а также владению территорией и ресурсами Венесуэлы.

Ранее США характеризовали наращивание военно-морских сил вблизи страны как направленное на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

"Это просто разжигание войны и колониализм, и мы уже столько раз говорили об этом, и теперь все видят правду. Правда раскрыта", - сказал Мадуро.

Он считает, что настоящая цель США в Венесуэле - смена режима, чтобы установить "марионеточное правительство", которое не продержится 47 часов и передаст Конституцию, суверенитет и все богатства, превратив Венесуэлу в колонию .

"Этого просто никогда не произойдет", - сказал Мадуро.