Мадуро заявил, что Трамп стремится захватить ресурсы и территорию Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Дональд Трамп раскрыл свои "истинные мотивы" в отношении южноамериканской страны, заявив, что она украла американскую "нефть, землю и другие активы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам Мадуро, заявление Трампа показывает, что США на самом деле стремятся к смене режима, а также владению территорией и ресурсами Венесуэлы.
Ранее США характеризовали наращивание военно-морских сил вблизи страны как направленное на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.
"Это просто разжигание войны и колониализм, и мы уже столько раз говорили об этом, и теперь все видят правду. Правда раскрыта", - сказал Мадуро.
Он считает, что настоящая цель США в Венесуэле - смена режима, чтобы установить "марионеточное правительство", которое не продержится 47 часов и передаст Конституцию, суверенитет и все богатства, превратив Венесуэлу в колонию .
"Этого просто никогда не произойдет", - сказал Мадуро.
Конфликт между США и Венесуэлой
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 16 декабря, что отдает приказ о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод. По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока Венесуэла не вернет США "всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли".
Также президент США заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявлен "иностранной террористической организацией".
К тому же на прошлой неделе США захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, который находится под санкциями. Кроме того, армада из четырех танкеров, которые изначально направлялись в Венесуэлу, изменили свой курс после того, как США захватили танкер "Шкипер".
Трамп неоднократно заявлял, что США могут наносить удары по объектам на земле и что Мадуро следует отстранить от власти.
В свою очередь правительство Мадуро охарактеризовало действия США как попытку захватить нефтяные запасы Венесуэлы, крупнейшие в мире.
К слову, в ноябре Reuters писало, что администрация Трампа планирует запустить новый этап операций, связанных с Венесуэлой. Однако сроки этих операций агентство не смогло узнать.