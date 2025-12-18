ua en ru
Чт, 18 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Мадуро заявил, что Трамп стремится захватить ресурсы и территорию Венесуэлы

Венесуэла, Четверг 18 декабря 2025 07:15
UA EN RU
Мадуро заявил, что Трамп стремится захватить ресурсы и территорию Венесуэлы Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Дональд Трамп раскрыл свои "истинные мотивы" в отношении южноамериканской страны, заявив, что она украла американскую "нефть, землю и другие активы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Мадуро, заявление Трампа показывает, что США на самом деле стремятся к смене режима, а также владению территорией и ресурсами Венесуэлы.

Ранее США характеризовали наращивание военно-морских сил вблизи страны как направленное на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

"Это просто разжигание войны и колониализм, и мы уже столько раз говорили об этом, и теперь все видят правду. Правда раскрыта", - сказал Мадуро.

Он считает, что настоящая цель США в Венесуэле - смена режима, чтобы установить "марионеточное правительство", которое не продержится 47 часов и передаст Конституцию, суверенитет и все богатства, превратив Венесуэлу в колонию .

"Этого просто никогда не произойдет", - сказал Мадуро.

Конфликт между США и Венесуэлой

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 16 декабря, что отдает приказ о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод. По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока Венесуэла не вернет США "всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли".

Также президент США заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявлен "иностранной террористической организацией".

К тому же на прошлой неделе США захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, который находится под санкциями. Кроме того, армада из четырех танкеров, которые изначально направлялись в Венесуэлу, изменили свой курс после того, как США захватили танкер "Шкипер".

Трамп неоднократно заявлял, что США могут наносить удары по объектам на земле и что Мадуро следует отстранить от власти.

В свою очередь правительство Мадуро охарактеризовало действия США как попытку захватить нефтяные запасы Венесуэлы, крупнейшие в мире.

К слову, в ноябре Reuters писало, что администрация Трампа планирует запустить новый этап операций, связанных с Венесуэлой. Однако сроки этих операций агентство не смогло узнать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Венесуэла Николас Мадуро
Новости
Сенат США принял законопроект о нацобороне, включая 800 млн долларов для Украины
Сенат США принял законопроект о нацобороне, включая 800 млн долларов для Украины
Аналитика
Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW