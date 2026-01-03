Мадуро вже під вартою у США, військові дії у Венесуелі завершено, - Рубіо

Військова операція Сполучених Штатів Америки проти Венесуели завершена. Президент країни Ніколас Мадуро вже перебуває під вартою у США.
Як передає РБК-Україна, про це держсекретар США Марко Рубіо повідомив американському сенатору Майку Лі.
"Щойно поговорив з Марко Рубіо. Він повідомив мені, що Ніколаса Мадуро заарештували американські військовослужбовці для суду за кримінальними звинуваченнями у США", - написав Майк Лі у соцмережі Х.
За словами Рубіо, військові дії були спрямовані на захист тих, хто виконував ордер на арешт.
Держсекретар також не очікує подальших військових дій у Венесуелі, адже Мадуро перебуває під вартою у США. Захоплення лідера Венесуели було головною метою операції.
Про те, що Мадуро постане перед правосуддям за свої злочини заявив також заступник держсекретаря США Крістофер Ландау.
"Новий світанок для Венесуели! Тиран пішов. Тепер він нарешті постане перед правосуддям за свої злочини", - зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні, 3 січня, Сполучені Штати Америки завдали серії ударів по столиці Венесуели - Каракасі. У місті лунали вибухи.
За даними місцевих ЗМІ, США завдали удару по будівлі парламенту Венесуели, будинку міністра оборони країни Владіміра Падріно Лопеса. Також удари могли бути завдані по південних районах Каракаса, зокрема по Форт-Тіуна та авіабазі імені генералісимуса Франсіско де Міранди;
У столиці Венесуели атак могли зазнати щонайменше десять об’єктів.
Також місцеві пишуть про удар по військово-морській базі Ла-Гуайра в штаті Варгас, де розташована морська академія. Зафіксовано удари порту Каракаса та острову Маргарита в Карибському морі, де зосереджена значна кількість військової інфраструктури.
Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що США успішно провели масштабну операцію проти Венесуели. Президент Ніколас Мадуро разом зі своєю дружиною був схоплений і вивезений з країни.
Детальніше про те, хто такий Ніколас Мадуро - у матеріалі РБК-Україна.