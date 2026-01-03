Мадуро уже под стражей в США, военные действия в Венесуэле завершены, - Рубио

Военная операция Соединенных Штатов Америки против Венесуэлы завершена. Президент страны Николас Мадуро уже находится под стражей в США.
Как передает РБК-Украина, об этом госсекретарь США Марко Рубио сообщил американскому сенатору Майку Ли.
"Только что поговорил с Марко Рубио. Он сообщил мне, что Николаса Мадуро арестовали американские военнослужащие для суда по уголовным обвинениям в США", - написал Майк Ли в соцсети Х.
По словам Рубио, военные действия были направлены на защиту тех, кто выполнял ордер на арест.
Госсекретарь также не ожидает дальнейших военных действий в Венесуэле, ведь Мадуро находится под стражей в США. Захват лидера Венесуэлы был главной целью операции.
О том, что Мадуро предстанет перед правосудием за свои преступления заявил также заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.
"Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он наконец предстанет перед правосудием за свои преступления", - отметил он.
Напомним, сегодня, 3 января, Соединенные Штаты Америки нанесли серии ударов по столице Венесуэлы - Каракасе. В городе раздавались взрывы.
По данным местных СМИ, США нанесли удар по зданию парламента Венесуэлы, дому министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса. Также удары могли быть нанесены по южным районам Каракаса, в частности по Форт-Тиуна и авиабазе имени генералиссимуса Франсиско де Миранды;
В столице Венесуэлы атакам могли подвергнуться по меньшей мере десять объектов.
Также местные пишут об ударе по военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас, где расположена морская академия. Зафиксированы удары по порту Каракаса и острову Маргарита в Карибском море, где сосредоточено значительное количество военной инфраструктуры.
Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы. Президент Николас Мадуро вместе со своей женой был схвачен и вывезен из страны.
Подробнее о том, кто такой Николас Мадуро - в материале РБК-Украина.