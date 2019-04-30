В Венесуэле увеличили минимальную зарплату в два раза

Фото: Николас Мадуро (facebook.com/NicolasMaduro)

Минимальная зарплата в стране увеличилась с 18 тыс. до 40 тыс. суверенных боливаров (около 8 долларов)

Правительство Венесуэлы приняло решение повысить размер минимальной зарплаты с 18 тыс. до 40 тыс. суверенных боливаров (около 8 долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание El Nacional.

Кроме того, некоторым венесуэльцам будут доплачивать надбавку в размере 25 тыс. суверенных боливаров.

В январе текущего года минимальную зарплату в Венесуэле увеличили на 300%. В течение прошлого года она поднималась пять раз.

"Из-за сомнений по вопросу корректировки минимальной заработной платы и других льгот, объявленных Николасом Мадуро, я публикую фотографии из "Официальной газеты", - заявил депутат учредительного национального собрания Франсиско Торреальба на своей странице в Twitter.

#FelizLunes Por las dudas que sobre el tema de ajuste del Salario Mínimo Nacional y otros Beneficios anunciados por el Compatriota Bolivariano Trabajador Presidente y Comandante en Jefe @NicolasMaduro procedo a publicar Las fotos de la #GacetaOficial #OEAPalCarajo pic.twitter.com/GSUm4Cs0Sx — Francisco Torrealba (@torrealbaf) 29 апреля 2019 г.

Напомним, в 2018 году президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации валюты в соотношении 100 тыс. к 1. Новая валюта получила название суверенный боливар.

Ранее РБК-Украина сообщало, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что надеется на помощь победителей парламентских выборов в Испании в решении венесуэльского кризиса. По словам Гуайдо, досрочные парламентские выборы в Испании являются "торжеством демократии". Он добавил, что надеется на помощь испанских властей для разрешения кризисной ситуации в Венесуэле.

Кроме того, Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о выходе страны из Организации американских государств (ОАГ).По словам Мадуро, Венесуэла никогда не вернется в состав этой организации и назвал ОАГ "министерством колоний США".