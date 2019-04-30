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Мадуро закликав громадян протистояти держперевороту

Новини » Політика    30.04.2019 - 22:14
Мадуро закликав громадян протистояти держперевороту
Фото: Ніколас Мадуро (facebook.com/NicolasMaduro)

Як заявив Мадуро, командувачі всіх сил країни продемонстрували свою лояльність народу, конституції і батьківщині

Чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про лояльності військових і закликав до народної мобілізації для того, щоб не допустити здійснення державного перевороту в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ніколаса Мадуро Twitter.

Як заявив Мадуро, командувачі всіх сил країни продемонстрували свою лояльність народу, конституції і батьківщині.

"У нас повинні бути сталеві нерви! Я розмовляв з командуючими всіх сил країни, вони продемонстрували свою повну лояльність народу, конституції і батьківщині. Я закликаю до максимальної мобілізації народу, щоб забезпечити перемогу світу. Ми переможемо!" - заявив Мадуро.

Раніше глава Конституційної Асамблеї Венесуели Дьосдадо Кабельо закликав прихильників чинної влади вийти на вулиці Каракаса і висловити підтримку президенту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляли, що уряд США підтримало державний переворот під керівництвом лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо, який звернувся до військових Боліваріанської Республіки із закликом повалити чинного президента Ніколаса Мадуро.

Раніше частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. За словами лідера венесуельської опозиції Гуайдо, в армії "прийняли вірне рішення" і готові підтримати опозицію, щоб опинитися "на правильному боці історії". Військові, як стверджує Гуайдо, "будуть розгортати сили, щоб домогтися припинення узурпації".

Крім того,в Каракасі сталися масові зіткнення біля авіаційної бази, на якій раніше виступив лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо. Повідомляється, що військові, які підтримують режим Ніколаса Мадуро, використовують сльозогінний газ проти прихильників лідера опозиції.

У Каракасі сталися сутички з використанням сльозогінного газу Гуайдо сподівається на допомогу Іспанії у вирішенні венесуельської кризи
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