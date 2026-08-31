Мадуро опублікував фото з ув'язнення, але журналісти помітили цікаву деталь

Колишній лідер Венесуели Ніколас Мадуро опублікував у соцмережах фотографії з американської в'язниці, де він перебуває після захоплення американськими військовими. На знімках він постав у сірому спортивному костюмі та показав два пальці у жесті перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent .

Публікація одразу викликала запитання щодо того, коли саме були зроблені фотографії. Також журналісти звернули увагу, що він, схоже, схуд від моменту взяття під варту.

"Я хочу, щоб ви знали, що ми тримаємося, з серцями, сповненими вашої любові", - написав Мадуро.

Фотографії зробили не цього тижня

Попри те, що Мадуро опублікував знімки лише 30 серпня, часові позначки на фотографіях вказують на 25 червня.

Ніколас Мадуро виклав фото з американської в'язниці (Nicolas Maduro/X)

Це стало однією з головних деталей публікації. Знімки були зроблені наступного дня після потужних землетрусів у Венесуелі, внаслідок яких, за даними The Independent, загинули понад 6500 людей.

При цьому залишається незрозумілим, коли саме було написано повідомлення, опубліковане разом із фотографіями.

Користувачі поставили під сумнів публікацію

Поява фотографій викликала активне обговорення в соцмережах. Користувачі та журналісти, зокрема, запитували, яким чином людина, яка перебуває під вартою у США, змогла зробити та опублікувати фотографії. Можливо, пост зробив хтось з його родичів, що мають доступ до облікового запису у соцмережі X.

Деякі також звернули увагу на час появи публікації. Фото Мадуро з'явилися через кілька днів після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про угоду з Венесуелою щодо її нафтових ресурсів.

Водночас сама часова позначка на фотографіях свідчить, що вони були зроблені задовго до оголошення цієї домовленості.

Справа Мадуро

Мадуро та його дружину Сілію Флорес захопили під час американської військової операції в Каракасі у січні. Після цього їх доправили до США.

Американські федеральні прокурори звинувачують Мадуро в участі у змові з метою нарко-тероризму та ввезення кокаїну до США. За версією обвинувачення, він очолював схему постачання наркотиків із Венесуели до Сполучених Штатів.