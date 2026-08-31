Мадуро опубликовал фото из тюрьмы, но журналисты заметили интересную деталь

Бывший лидер Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал в соцсетях фотографии из американской тюрьмы, где он находится после захвата американскими военными. На снимках он представился в сером спортивном костюме и показал два пальца в жесте победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

Публикация сразу вызвала вопрос, когда именно были сделаны фотографии. Также журналисты обратили внимание, что он, похоже, похудел с момента заключения под стражу.

"Я хочу, чтобы вы знали, что мы держимся, с сердцами, исполненными вашей любви", - написал Мадуро.

Фотографии сделали не на этой неделе

Несмотря на то, что Мадуро опубликовал снимки 30 августа, временные отметки на фотографиях указывают на 25 июня.

Николас Мадуро выложил фото из американской тюрьмы (Nicolas Maduro/X)

Это явилось одной из главных деталей публикации. Снимки были сделаны на следующий день после мощных землетрясений в Венесуэле, в результате которых, по данным The Independent, погибли более 6500 человек.

При этом остается непонятным, когда было написано сообщение, опубликованное вместе с фотографиями.

Пользователи подвергли сомнению публикацию

Появление фотографий вызвало активное обсуждение в соцсетях. Пользователи и журналисты, в частности, спрашивали, каким образом человек, находящийся под стражей в США, смог сделать и опубликовать фотографии. Возможно, пост совершил кто-то из его родственников, имеющих доступ к аккаунту в соцсети X.

Некоторые также обратили внимание на появление публикации. Фото Мадуро появились через несколько дней после того, как администрация президента США Дональда Трампа объявила о соглашении с Венесуэлой о ее нефтяных ресурсах.

В то же время самая временная отметка на фотографиях свидетельствует, что они были сделаны задолго до объявления этой договоренности.

Дело Мадуро

Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили во время американской военной операции в Каракасе в январе. После этого их доставили в США.

Американские федеральные прокуроры обвиняют Мадуро в участии в сговоре с целью наркотерроризма и ввоза кокаина в США. По версии обвинения, он возглавлял схему поставки наркотиков из Венесуэлы в Соединенные Штаты.