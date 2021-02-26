В Мадриде ужесточат карантин на две недели из-за COVID

Власти испанской столицы Мадрида обсуждают возможность ужесточения карантинных ограничений на территории региона. Меры должны вступить в силу не позднее 14 марта.

Региональные власти также хотят продлить действие комендантского часа по меньшей мере не две недели. При этом в столичном регионе вновь ввести запрет на посещение гостей и собрания.

При этом власти намерены ограничить мобильность в 16 основных медицинских зонах, в которых проживают 390 тысяч человек, и сохранить ограничения на возможности гостиничного бизнеса.

Согласно данным Министерства здравоохранения Испании, в Мадридском регионе самый высокий уровень заболеваемости - 321,56 случая заражения коронавирусом на 100 тысяч населения.