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В Испании создадут реестр отказавшихся прививаться от COVID-19

Мадрид, Вторник 29 декабря 2020 15:46
В Испании создадут реестр отказавшихся прививаться от COVID-19
Фото: Сальвадор Илья (flickr.com/lamoncloa_gob_es)
Автор: РБК-Украина

Правительство Испании планирует начать ведение специальной картотеки с именами людей, которые отказались сделать прививки вакциной против COVID-19. Доступ к реестру получат все страны Европейского союза.

Об этом заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья в интервью телеканалу La Sexta.

"Будет создан реестр тех людей, которые отказались от предложенной вакцинации. Реестр будет передавать нашим европейским партнерам", - сказал он.

По словам министра, в реестр будет заноситься информация, по какой причине человек отказался от прививки. Он подчеркнул, что данный список не будет обнародован: его составят "с максимальным уважением к защите данных".

Напомним, 27 декабря в Европейском союзе началась массовая вакцинация от коронавируса.

Кроме того, в Испании заражение новым штаммом коронавируса, который ранее выявили в Британии. Кроме Великобритании новый вид коронавируса выявили в Нидерландах, ЮАР, Дании и Австралии. Новый вид COVID-19 является более заразным. Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны усилить контроль.

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