У Мадриді посилять карантин на два тижні через COVID

Влада іспанської столиці Мадрида обговорюють можливість посилення карантинних обмежень на території регіону. Заходи повинні набрати чинності не пізніше 14 березня.

Регіональні влади також хочуть продовжити дію комендантської години щонайменше два тижні. При цьому в столичному регіоні знову ввести заборону на відвідування гостей і зборів.

При цьому влада має намір обмежити мобільність в 16 основних медичних зонах, в яких проживають 390 тисяч осіб, і зберегти обмеження на можливості готельного бізнесу.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Іспанії, в Мадридському регіоні найвищий рівень захворюваності - 321,56 випадку зараження коронавірусом на 100 тисяч населення.