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В одном из регионов Испании будут штрафовать за отказ от COVID-вакцинации

Новина українською → Галисия, Вторник 23 февраля 2021 20:13
В одном из регионов Испании будут штрафовать за отказ от COVID-вакцинации Фото: вакцинация (freepik)
Автор: РБК-Украина

В испанском регионе Галисия вакцинацию от коронавируса намерены сделать обязательной. В случае отказа грозит штраф до 60 тысяч евро.

Об этом сообщает The Local.

Глава региона Галисия Альберто Нуньес Фейо заявил, что его правительство работает над принятием соответствующего законопроекта с ноября прошлого года.

Ожидается, что документ будет одобрен большинством регионального парламента. Правительство будет рассматривать "необоснованный" отказ каждого, кого вызовут на вакцинацию, как "незначительное правонарушение", за что предусмотрен штраф от 1 тысячи до 3 тысяч евро.

Однако в случаях, когда "отказ может представлять риск или серьезный вред для здоровья населения", это будет считаться серьезным правонарушением, а наказание будет составлять от 3 тысяч до 60 тысяч евро. Такое может быть в случае, если кто-то отказывается получить вакцину и оказывается зараженным коронавирусом.

Ранее Министерство здравоохранения Испании заявило, что вакцинация от COVID-19 не должно быть обязательной, однако правительство Испании еще в декабре решило, что будет вести учет тех, кто от нее откажется.

Напомним, в Испании планируют создать специальную картотеку с именами людей, которые отказались сделать прививки вакциной от COVID-19. Доступ к реестру получат все страны ЕС.

Кроме того, в начале февраля в Испании признали коронавирус профессиональным заболеванием работников сферы здравоохранения.

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