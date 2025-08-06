Мадонна засвітилася в сукні від українського бренду: як виглядає 66-річна зірка

Мадонна знову привернула увагу не тільки своїм образом, а й вибором вбрання. 66-річна зірка з'явилася на фото в сукні від українського бренду, продемонструвавши, що українська мода представлена гідно на світовому рівні.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.
Поп-діва у свої 66 років не перестає дивувати шанувальників новими пікантними фото. Для чергової фотосесії вона обрала напівпрозору сукню-корсет від українського бренду Zhilyova.
Доповнити екстравагантний образ співачка вирішила чорними щільними колготками, які підкреслили її ноги, а також класичними туфлями-човниками на високих підборах із загостреним носком.
Також не обійшлося без безлічі прикрас: на шиї - багатошарове намисто і ланцюжки, що додають образу блиску і гламуру. Крім того, її лук завершували довгі чорні напівпрозорі рукавички, які закрили руки аж до ліктів.
На деяких фото всесвітньо відома співачка доповнила образ хутряним боа.
Zhilyova - український бренд, який спеціалізується на вишуканій білизні та одязі з елементами бондаж-естетики.
Зазначимо, що він був заснований Валерією Жиловою 2014 року. Бренд зосереджений на технологіях та інклюзивності у всіх проявах, поєднуючи дизайн і майстерність у винятковий досвід.
"Натхненний світовим співтовариством талановитих, креативних жінок, які виходять за межі традиційних кордонів, Zhilyova втілює основоположну свободу: свободу від умовностей і правил", - йдеться в повідомленні бренду на сайті.
Кожна колекція занурюється в різні виміри, об'єднуючи їх у магічний всесвіт, який відкриває нові грані жіночності та свободи.
"Мадонна носить чорну сукню Zhilyova Nina - єдину у своєму роді", - сказано на сторінці бренду в Instagram.
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