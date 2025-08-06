Мадонна засветилась в платье от украинского бренда: как выглядит 66-летняя звезда

Мадонна снова привлекла внимание не только своим образом, но и выбором наряда. 66-летняя звезда появилась на фото в платье от украинского бренда, продемонстрировав, что украинская мода представлена достойно на мировом уровне.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.
Поп-дива в свои 66 лет не перестает удивлять поклонников новыми пикантными фото. Для очередной фотосессии она выбрала полупрозрачное платье-корсете от украинского бренда Zhilyova.
Дополнить экстравагантный образ певица решила черными плотными колготками, которые подчеркнули ее ноги, а также классическими туфлями-лодочками на высоком каблуке с заостренным носком.
Также не обошлось без множества украшений: на шее - многослойные бусы и цепочки, придающие образу блеска и гламура. Кроме того, ее лук завершали длинные черные полупрозрачные перчатки, которые закрыли руки вплоть до локтей.
На некоторых фото всемирно известная певица дополнила образ меховым боа.
Zhilyova - украинский бренд, который специализируется на изысканном белье и одежде с элементами бондаж-эстетики.
Отметим, что он был основан Валерией Жиловой в 2014 году. Бренд сосредоточен на технологиях и инклюзивности во всех проявлениях, сочетая дизайн и мастерство в исключительный опыт.
"Вдохновленный мировым сообществом талантливых, креативных женщин, выходящих за пределы традиционных границ, Zhilyova воплощает основополагающую свободу: свободу от условностей и правил", - сказано в сообщении бренда на сайте.
Каждая коллекция погружается в различные измерения, объединяя их в магическую вселенную, которая открывает новые грани женственности и свободы.
"Мадонна носит черное платье Zhilyova Nina - единственное в своем роде", - сказано на странице бренда в Instagram.
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