На Мадагаскаре из-за урагана эвакуировали почти 50 тысяч человек. Есть погибшие
Фото: на Мадагаскаре из-за урагана эвакуировали почти 50 тысяч человек (Getty Images)
В результате непогоды на Мадагаскаре погибли по меньшей мере 6 человек. Около 48 тысяч человек были эвакуированы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на France24.
"Батсирай" обрушился на берега Мадагаскара в субботу вечером. Скорость ветра достигала 45 м/с.
По словам корреспондента AFP, из-за ливней и сильного ветра, местным пришлось защищать собственные крыши гофрированным железом. Сейчас количество жертв неизвестно, однако сообщают о меньшей мере шести погибших.
В воскресенье вечером Национальная метеорологическая служба заявила о том, что циклон начал ослабевать.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что на Мадагаскар обрушился циклон "Бацірай".