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На Мадагаскаре из-за урагана эвакуировали почти 50 тысяч человек. Есть погибшие

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Воскресенье 06 февраля 2022 20:34
На Мадагаскаре из-за урагана эвакуировали почти 50 тысяч человек. Есть погибшие Фото: на Мадагаскаре из-за урагана эвакуировали почти 50 тысяч человек (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате непогоды на Мадагаскаре погибли по меньшей мере 6 человек. Около 48 тысяч человек были эвакуированы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на France24.

"Батсирай" обрушился на берега Мадагаскара в субботу вечером. Скорость ветра достигала 45 м/с.

По словам корреспондента AFP, из-за ливней и сильного ветра, местным пришлось защищать собственные крыши гофрированным железом. Сейчас количество жертв неизвестно, однако сообщают о меньшей мере шести погибших.

В воскресенье вечером Национальная метеорологическая служба заявила о том, что циклон начал ослабевать.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на Мадагаскар обрушился циклон "Бацірай".

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