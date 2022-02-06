Циклон "Бацирай" обрушился на побережье Мадагаскара: света нет, дома разрушены
Циклон "Бацирай" обрушился на восточное побережье Мадагаскара. Сильный ветер разрушил дома и оставил без электричества местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Штурм начался в субботу вечером в 14 км к северу от города Мананджари на юго-востоке Мадагаскара. Средняя скорость ветра составляла около 165 км в час.
"Ветер ужасный. Я никогда не сталкивался с таким. Мананджари никогда не сталкивался с такой ситуацией. Волны очень высокие", - рассказывают изданию местные жители.
Еще один житель Мананджари сообщил по телефону, что ураган вывел из строя электрическую сеть района, повалил деревья и разрушил несколько домов.
Служба погоды Мадагаскара сообщила, что циклон, как ожидается, пересечет страну с востока на запад.
В столице Антананариву люди не выходили из дома из-за предупреждения синоптиков. Банки и другие предприятия закрыли.
Также там открыли приют для людей, оставшихся без крова из-за циклона.
Напомним, что в Австрии произошло схождение лавин. Восемь человек погибли, несколько получили травмы.