ru ua
Вс, 06 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Циклон "Бацирай" обрушился на побережье Мадагаскара: света нет, дома разрушены

Новина українською →
Африка, Воскресенье 06 февраля 2022 00:16
Циклон "Бацирай" обрушился на побережье Мадагаскара: света нет, дома разрушены Фото: Циклон "Бацирай" обрушился на побережье Мадагаскара (twitter.com/NASAAtmosphere)
Автор: Наталья Скороход

Циклон "Бацирай" обрушился на восточное побережье Мадагаскара. Сильный ветер разрушил дома и оставил без электричества местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Штурм начался в субботу вечером в 14 км к северу от города Мананджари на юго-востоке Мадагаскара. Средняя скорость ветра составляла около 165 км в час.

"Ветер ужасный. Я никогда не сталкивался с таким. Мананджари никогда не сталкивался с такой ситуацией. Волны очень высокие", - рассказывают изданию местные жители.

Еще один житель Мананджари сообщил по телефону, что ураган вывел из строя электрическую сеть района, повалил деревья и разрушил несколько домов.

Служба погоды Мадагаскара сообщила, что циклон, как ожидается, пересечет страну с востока на запад.

В столице Антананариву люди не выходили из дома из-за предупреждения синоптиков. Банки и другие предприятия закрыли.

Также там открыли приют для людей, оставшихся без крова из-за циклона.

Напомним, что в Австрии произошло схождение лавин. Восемь человек погибли, несколько получили травмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Лидеры Германии, Франции и Польши соберутся в Берлине. Главная тема - Украина
Лидеры Германии, Франции и Польши соберутся в Берлине. Главная тема - Украина
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США