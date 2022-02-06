Циклон "Бацирай" обрушился на побережье Мадагаскара: света нет, дома разрушены

Циклон "Бацирай" обрушился на восточное побережье Мадагаскара. Сильный ветер разрушил дома и оставил без электричества местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Штурм начался в субботу вечером в 14 км к северу от города Мананджари на юго-востоке Мадагаскара. С редняя скорость ветра составляла около 165 км в час.

"Ветер ужасный. Я никогда не сталкивался с таким. Мананджари никогда не сталкивался с такой ситуацией. Волны очень высокие", - рассказывают изданию местные жители.

Еще один житель Мананджари сообщил по телефону, что ураган вывел из строя электрическую сеть района, повалил деревья и разрушил несколько домов.

Служба погоды Мадагаскара сообщила, что циклон, как ожидается, пересечет страну с востока на запад.

В столице Антананариву люди не выходили из дома из-за предупреждения синоптиков. Банки и другие предприятия закрыли.