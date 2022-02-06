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На Мадагаскарі через ураган евакуювали майже 50 тисяч людей. Є загиблі

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Неділя 06 лютого 2022 20:34
На Мадагаскарі через ураган евакуювали майже 50 тисяч людей. Є загиблі Фото: на Мадагаскарі через ураган евакуювали майже 50 тисяч людей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок негоди на Мадагаскарі загинули щонайменше 6 осіб. Близько 48 тисяч людей були евакуйовані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на France24.

"Батсірай" обрушився на береги Мадагаскару в суботу ввечері. Швидкість вітру досягала 45 м/с.

За словами кореспондента AFP, через зливи та сильний вітер, місцевим довелося захищати власні дахи гофрованим залізом. Наразі кількість жертв невідома, однак повідомляють про щонайменше шістьох загиблих.

У неділю ввечері Національна метеорологічна служба заявила про те, що циклон почав слабшати.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на Мадагаскар обрушився циклон "Бацірай".

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